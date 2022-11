Δωδεκανήσα

Ρόδος - Οικιακή βοηθός: Φέρεται να ομολόγησε και άλλες δολοφονίες

Ακόμη δύο δολοφονίες και την απόπειρα του παιδιού της, φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς η οικιακή βοηθός που σκότωσε την κατάκοιτη ηλικιωμένη που φρόντιζε.

Διαστάσεις θρίλερ προσλαμβάνει η υπόθεση με την 45χρονη οικιακή βοηθό που έπνιξε την 75χρονη ηλικιωμένη την οποία φρόντιζε, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, υποστήριξε ότι σκότωσε άλλα δύο άτομα και ότι αποπειράθηκε να πνίξει και το παιδί της!

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από πληροφορίες της «δημοκρατικής», η 45χρονη στο πλαίσιο της προανάκρισης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, δίνοντας αδιευκρίνιστες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το 2011 έδωσε σε μια διαβητική που φρόντιζε ζάχαρη και μέλι σκοπίμως και η ίδια πιθανολογεί ότι ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από αυτό, ενώ και πέρσι όπως είπε, έδωσε σε ηλικιωμένο που επίσης φρόντιζε, μεγάλη ποσότητα φαρμάκων από αυτά που ελάμβανε και πιθανολογεί επίσης ότι ο θάνατός του προήλθε από την αυξημένη ποσότητα των φαρμάκων που του χορήγησε.

Επίσης είπε στους αστυνομικούς οι οποίοι την άκουγαν έκπληκτοι, να ομολογεί ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει το παιδί της, πνίγοντάς το με ζώνη, χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρει!

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», σοκ προκάλεσε στη Ρόδο η δολοφονία της κατάκοιτης ηλικιωμένης, από την οικιακή της βοηθό, σήμερα το πρωί, στις Καλυθιές!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της «δημοκρατικής», η οικιακή βοηθός Φ.Φ. 45 ετών που φρόντιζε την ηλικιωμένη η οποία αντιμετώπιζε ψυχολογικά και κινητικά προβλήματα και δεν ήταν αυτοεξυπηρετούμενη, τηλεφώνησε στις 08:25 το πρωί στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Ελάτε γιατί την έπνιξα».

Αμεσως έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου βρήκε την 75χρονη γυναίκα στο κρεβάτι και προσπάθησε να την επαναφέρει καθώς μέχρι εκείνη την ώρα είχε ισχνό σφιγμό, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, αυτό δεν κατέστη δυνατό και τελικά λίγη ώρα αργότερα πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Η 45χρονη γυναίκα, που φέρεται να έπνιξε την ηλικιωμένη με μαξιλάρι, τηλεφώνησε στο “100” και δήλωσε ότι δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα, παρέμενε στο σημείο, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Η άτυχη 75χρονη Φ.Κ. είχε ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε ίδρυμα. Την υπόθεση χειρίζεται το ΑΤ Αρχαγγέλου με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Για το συμβάν εκδόθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

«Συνελήφθη 45χρονη για ανθρωποκτονία στη Ρόδο

Συνελήφθη σήμερα (21 Νοεμβρίου 2022) το πρωί στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, μια 45χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής αναγγελίας, πρώτες πρωινές ώρες η 45χρονη προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο σε ηλικιωμένη γυναίκα που φρόντιζε, μέσα σε κατοικία σε χωριό της Ρόδου.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».

Πηγή: dimokratiki.gr





