Σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης: Αναμορφωτικά μέτρα σε τέσσερις ανήλικους

Ένοχοι τέσσερις ανήλικους για ασελγείς πράξεις που τέλεσαν από κοινού σε βάρος 14χρονης.

Με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων τιμώρησε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης τέσσερις ανηλίκους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ασελγείς πράξεις που τέλεσαν από κοινού σε βάρος 14χρονης.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» πριν από δύο χρόνια, όταν η ανήλικη προέβη στη σχετική καταγγελία. Οι καταγγελθείσες πράξεις είχαν συμβεί σε εγκαταλειμμένο οίκημα σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τότε είχαν καταστεί κατηγορούμενοι επτά ανήλικοι, 13 έως 16 ετών, αλλά στην πορεία απαλλάχθηκαν δύο εξ αυτών, ενώ το δικαστήριο αθώωσε τώρα - λόγω αμφιβολιών - τον πέμπτο.

Στους τέσσερις που καταδικάστηκαν επιβλήθηκαν τα αναμορφωτικά μέτρα της επίπληξης, της παροχής κοινωφελούς εργασίας --από 120 έως 180 ώρες, της παρακολούθησής τους από επιμελητή ανήλικων, όπως επίσης το μέτρο της παρακολούθησης συμβουλευτικού προγράμματος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, για έναν χρόνο.

Οι ίδιοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όλα συνέβησαν με τη συναίνεση της ανήλικης.

Η παθούσα, 16 ετών σήμερα, δεν εξετάστηκε από το δικαστήριο -η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών-, αλλά διαβάστηκε η κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία. Αντιθέτως κατέθεσαν οι γονείς της που μετέφεραν τα όσα συνέβησαν στην κόρη τους.

