Χαλκιδική

Χαλκιδική: Απανθρακωμένη βρέθηκε η 31χρονη αγνοούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που εξαφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή.

Νεκρή σε υπό ανέγερση μονοκατοικία στον Γαλαρινό της Χαλκιδικής εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα η 31χρονη Μαριάννα που είχε να δώσει σημάδια από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Το άψυχο σώμα της εντόπισαν εθελοντές του ΟΦΚΑΘ.

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου και έχουν αποκλείσει το σημείο όπου βρέθηκε η σορός.

Νεκρή εντοπίστηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας η 31χρονη Μαριάννα που αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή από το χωριό Γαλαρινός, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr το άψυχο σώμα της ανακάλυψαν απανθρακωμένο μέλη του ΟΦΚΑΘ που είχαν πάρει μέρος στις έρευνες από χθες το βράδυ. Η σορός της εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένη οικοδομή στο χωριό Γαλαρινό Χαλκιδικής, δίπλα στο σπίτι της φίλης της όπου φιλοξενούνταν το προηγούμενο διάστημα. Τα πρώτα στοιχεία μάλιστα, δείχνουν ότι η σορός έπεσε φλεγόμενη από τον τρίτο όροφο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας όπου και προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου. Εντοπίστηκαν καμένα μάλιστα, κάποια από τα προσωπικά αντικείμενα της άτυχης γυναίκας.

Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη σταμάτησε να δίνει σημάδια ζωής από την περασμένη Παρασκευή, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες έφυγε από το σπίτι της φίλης της αφήνοντας ένα σημείωμα πίσω στο οποίο εξηγούσε τους λόγους της εξαφάνισης.

Οι Aρχές από την πρώτη στιγμή «κύκλωσαν» το σενάριο ερωτικής απογοήτευσης, καθώς στο σημείωμα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, κατά το οποίο το προηγούμενο διάστημα η 31χρονη φέρεται να είχε αναπτύξει προσωπική σχέση.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ανταλλαγή πυρών με τη Συρία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

“Power Rangers”: Νεκρός ο Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ