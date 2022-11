Χανιά

Χανιά: νεκρός αγνοούμενος που κυνηγούσε με τους γιους του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο μέρες έψαχναν να βρουν τον πατέρα τους οι δύο άνδρες, που τον έχασαν ενώ κυνηγούσαν.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 75χρονος κυνηγός που ο οποίος απεγκλωβίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου από δύσβατο σημείο στο οροπέδιο Κατσιβέλι των Σφακίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 75χρονος το Σάββατο 19 Νοεμβρίου είχε πάει με τους δύο γιους του για κυνήγι, όμως ξαφνικά τα ίχνη του χάθηκαν. Όσο περνούσε η ώρα και ο ηλικιωμένος ήταν άφαντος, τα παιδιά του άρχισαν να τον αναζητούν, «χτενίζοντας» κυριολεκτικά ολόκληρο το Σαββατοκύριακο την ευρύτερη περιοχή και κυρίως όλα τα πιθανά σημεία που εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να έχει πάει.

Τελικά ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σήμερα από τον γιο του, περίπου 3 χιλιόμετρα πριν το καταφύγιο του Καλλέργη στο Ε4 μονοπάτι στο οροπέδιο Κατσιβέλι.

Καθώς ο ηλικιωμένος αδυνατούσε να περπατήσει κλήθηκαν οι αρχές ώστε να βοηθήσουν στην μεταφορά του.

Στην περιοχή επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ενώ συνέδραμαν 10 υπάλληλοι από την 3η ΕΜΑΚ τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων και τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βρυσών. Σημειώνεται δε ότι όταν ο 75χρονος εντοπίστηκε από τους διασώστες είχε τις αισθήσεις του.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ανταλλαγή πυρών με τη Συρία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

HIV – ΣΜΝ: Δωρεάν τεστ από ΕΟΔΥ και “Θετική Φωνή” για την #EuroTestWeek