Χανιά

Παλαιόχωρα: επιχείρηση διάσωσης με ανέμους 7 μποφόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη είναι από την νύχτα η προσπάθεια εντοπισμού και περισυλλογής των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, πάνω σε αλιευτικό σκάφος.

(εικόνα αρχείου)

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης έχει στηθεί στην θαλάσσια περιοχή νότια της Παλαιόχωρας Χανίων, από τις 01:00 την νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Ένα αλιευτικό σκάφος στο οποίο επιβαίνουν αλλοδαποί, βρίσκεται σε κίνδυνο, στα ανοιχτά των Χανίων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν παραπλέοντα σκάφη, ενώ προς την περιοχή όπου βρίσκεται το αλιευτικό έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού και μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Εκτός από το σκοτάδι τις πρώτες ώρες, τις έρευνες δυσχεραίνουν και οι δυνατοί δυτικοί άνεμοι, εντάσεως 7 μποφόρ, που πνέουν στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

Συντάξεις: αύξηση 7,75% από την Πρωτοχρονιά του 2023

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 178 σημεία