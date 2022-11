Δωδεκανήσα

Ρόδος - Οικιακή βοηθός: Σοκάρει η ομολογία για 4 φόνους και μια απόπειρα

Ανάστατη η κοινωνία της Ρόδου. Οι περιγραφές της οικιακής βοηθού για τους φόνους που υποστηρίζει ότι έκανε.





Ανάστατη η Ρόδος από τη δολοφονία κατάκοιτης ηλικιωμένης χθες το πρωί στις Καλυθιές με δράστιδα την 45χρονη οικιακή βοηθό που είχε αναλάβει την φροντίδα της.

Η οικιακή βοηθός συνελήφθη από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν από την ίδια και έσπευσαν στο σπίτι.

H υπόθεση προσλαμβάνει διαστάσεις θρίλερ καθώς στο πλαίσιο της προανάκρισης που ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα, η 45χρονη υποστήριξε ότι σκότωσε άλλα τρία άτομα! Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 08.25 το πρωί της Δευτέρας η 45χρονη, τηλεφώνησε στην Αμεσο Δράση και είπε στον αστυνομικό του κέντρου «έπνιξα την Φλώρα, ελάτε».

Εδωσε οδηγίες στους αστυνομικούς και στο σημείο έσπευσε πρώτος με το ΕΚΑΒ ο αξιωματικός υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Η 45χρονη ανέμενε τους αστυνομικούς στην οικία της 75χρονης κατάκοιτης, την οποία φρόντιζε και τους ενημέρωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας την έπνιξε με μαξιλάρι.

Πιο συγκεκριμένα υποστήριξε ότι τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 21ης Νοεμβρίου, χωρίς κάποια αιτία, τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της ενώ αυτή κοιμόταν με συνέπεια να την αναισθητοποιήσει. Προέκυψε από την προανάκριση ότι αρχικά τοποθέτησε το χέρι στο πρόσωπό της ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι, ούσα ξύπνια και ακολούθως έβαλε το μαξιλάρι στο πρόσωπό της και την σκότωσε εξαιτίας της δυσφορίας που όπως είπε της προκάλεσαν οι φωνές και ο χαρακτήρας της θανούσης!

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου βρήκε την 75χρονη γυναίκα στο κρεβάτι και προσπάθησε να την επαναφέρει καθώς μέχρι εκείνη την ώρα είχε ισχνό σφυγμό, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, αυτό δεν κατέστη δυνατό και τελικά λίγη ώρα αργότερα πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Σημειώνεται ότι η 75χρονη έχει ένα παιδί το οποίο φιλοξενείται σε ίδρυμα ενώ η δράστιδα έχει ομοίως νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου. Επίσης, έχει ένα παιδί με συγγενή αιρετού και είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να το πνίξει με ζώνη και για τον λόγο αυτό της έχει αφαιρεθεί η επιμέλειά του και την έχει αναλάβει η γιαγιά του.

Η 45χρονη είχε αναλάβει αποκλειστικά την φροντίδα της 75χρονης και διέμενε μαζί της. Η συμβίωσή τους ήταν δύσκολη καθώς η 75χρονη ήταν απαιτητική και η 45χρονη λόγω και των ψυχιατρικής φύσεως προβλημάτων που αντιμετώπιζε δεν μπορούσε να την διαχειριστεί. Δεν υπήρχαν όμως ενδείξεις για αυτά που ακολούθησαν και κανείς από τους οικείους του θύματος δεν φανταζόταν αυτά που έμελλε να συμβούν.

Εξεταζόμενη χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης ομολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι είχε σταματήσει να λαμβάνει την αντιψυχωσική αγωγή που της έχουν συνταγογραφήσει για να αντιμετωπίζει την σχιζοφρένεια από την οποία πάσχει καθώς της προκαλούσε βαριά καταστολή.

Η μη λήψη των φαρμάκων της όπως περιέγραψε με ακατάληπτη περιγραφή που σε ορισμένα σημεία της δεν έβγαζαν νόημα οι αστυνομικοί, της προκαλούσε εκνευρισμό και αισθήματα που δεν μπορούσε να ελέγξει και ισχυρίστηκε ότι η ηλικιωμένη την εκνεύρισε γιατί δεν την άφηνε να ηρεμήσει και την σκότωσε.

Οι καταθέσεις που έδωσε η 45χρονη

H 45χρονη στο πλαίσιο της προανάκρισης δίνοντας αδιευκρίνιστες πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς τρεις ακόμη φόνους.

Σε κατάθεση που έδωσε σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Δημοκρατικής” αναφέρθηκε αρχικώς στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του γιού της Ταξιάρχη σε ηλικία ενός έτους. Είπε ότι τότε είχε διακόψει την φαρμακευτική αγωγή της και προσπάθησε να τον πνίξει και για τον λόγο αυτό την έκλεισαν στο ψυχιατρείο.

Στη δεύτερη κατάθεση που έδωσε είπε ότι προ 10ετίας όταν είχε λάβει εξιτήριο από το ψυχιατρείο της Λέρου έμεινε στο σπίτι ενός ημεδαπού και φρόντιζε μια 63χρονη γυναίκα που είχε πρόβλημα με την καρδιά της. Κοιμόταν όπως περιέγραψε μαζί της κι ένα μεσημέρι πήρε μια σύριγγα έβαλε μέσα νερό και χάπια της πίεσης που ελάμβανε και της τα χορήγησε από το στόμα με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Την επόμενη ημέρα όπως περιέγραψε πήγε στην κηδεία.

Σε άλλη κατάθεση της αναφέρθηκε πως ήλθε σε επαφή με την οικογένεια 86χρονης προ διετίας και πως ανέλαβε έναντι αμοιβής 650 ευρώ την φροντίδα της. Είπε ότι την πρόσεχε ένα χρόνο περίπου και κοιμόντουσαν μαζί σε δύο ενωμένα μονά κρεβάτια και της κρατούσε το χέρι. Η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, όπως είπε, είχε κολίτιδα και σάκχαρο και όταν σταμάτησε τα χάπια που ελάμβανε για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας έβαλε σε μια σύριγγα γιαούρτι και ζάχαρη ή μέλι και της το έδωσε. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε η ηλικιωμένη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και πέθανε μια εβδομάδα μετά. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να την σκοτώσει και ότι της έδωσε το συγκεκριμένο μείγμα τροφών γιατί δεν έτρωγε διότι είχε προσβληθεί από κορονοϊό!

Περιέγραψε ακολούθως ότι ανέλαβε την φροντίδα μιας 70χρονης που έπασχε από άνοια, ήταν παχύσαρκη και κατάκοιτη. Υποστήριξε ότι την έδερνε γιατί δεν έτρωγε το φαγητό της. Είπε ότι είχε σταματήσει να λαμβάνει την αγωγή της για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας νευρίαζε και έδερνε την ηλικιωμένη.

Πιθανολόγησε ότι ευθύνεται για τον θάνατό της γιατί την είχε χτυπήσει στο κεφάλι και δεν την τάιζε σωστά. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στον θάνατο της τελευταίας, οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τους συγγενείς της ηλικιωμένης οι οποίοι και δήλωσαν ότι ο θάνατός της παρήλθε έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όχι στις 5 ημέρες που υποστηρίζει η 45χρονη, και μάλιστα δήλωσαν ότι απομάκρυναν την οικιακή βοηθό από την συγγενή τους νωρίτερα από τον χρόνο που απεβίωσε η ηλικιωμένη.

Η ανακοίνωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου:

«Συνελήφθη σήμερα (σ.σ χθες 21 Νοεμβρίου 2022) το πρωί στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, μια 45χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία. Ειδικότερα, όπως προέκυψε στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής αναγγελίας, πρώτες πρωινές ώρες η 45χρονη προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο σε ηλικιωμένη γυναίκα που φρόντιζε, μέσα σε κατοικία σε χωριό της Ρόδου. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».

Πηγή: dimokratiki.gr

