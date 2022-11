Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο άνδρας που είχε αποδράσει από το νοσοκομείο

Μετά την επεισοδιακή απόδραση ο 37χρονος τελικά παραδόθηκε στις Αρχές.



Παραδόθηκε ο 37χρονος που είχε καταφέρει προ ημερών να δραπετεύσει από το Νοσοκομείο Αγρινίου.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για κλοπές. Αφού συνελήφθη στο Αγρίνιο και πριν οδηγηθεί ξανά στη φυλακή ζήτησε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο και εκεί κατάφερε με τη βοήθεια συγγενών του να αποδράσει.



Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν συλληφθεί επτά άτομα, τρεις γυναίκες και τέσσερις άνδρες. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ένας ανήλικος.

Οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών ήταν εντατικές τα τελευταία 24ωρα για να καταφέρουν να συλλάβουν τον 37χρονο. Τελικά, ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου το πρωί της Τρίτης, 22 Νοεμβρίου 2022.

