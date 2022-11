Δωδεκανήσα

Ρόδος - Οικιακή βοηθός: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη που έπνιξε την ηλικιωμένη

Η οικιακή βοηθός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Σοκαρισμένη η Ρόδος από την ομολογία για το έγκλημα που διέπραξε…

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου εις βάρος της 45χρονης για τη δολοφονία της 75χρονης ηλικιωμένης που φρόντιζε στις Καλυθιές.

Η 45χρονη προσήλθε στη συνέχεια ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της.

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η προθεσμία αυτή λήφθηκε προκειμένου αύριο Τετάρτη να της γίνει εξέταση στο Νοσοκομείο της Ρόδου και πραγματογνωμοσύνη αναφορικά με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισαγγελική αρχή τής άσκησε δίωξη μόνο για τον θάνατο της 75χρονης στις Καλυθιές, ενώ για τα υπόλοιπα τρία εγκλήματα που η ίδια έχει ομολογήσει εις βάρος τριών ηλικιωμένων γυναικών που επίσης φρόντιζε βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση.

Σοκ στη Ρόδο με την οικιακή βοηθό

H υπόθεση της καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, που έπνιξε με μαξιλάρι την 75χρονη στη Ρόδο, έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό. Η δράστις ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές καλώντας την ΕΛ.ΑΣ. και ομολογώντας το έγκλημα, ενώ εν συνεχεία ομολόγησε ακόμη τρεις δολοφονίες γυναικών τις οποίες φρόντιζε στο παρελθόν και πέραν της δεκαετίας.

Αποπειράθηκε να σκοτώσει το παιδί της!

Μάλιστα, στο παρελθόν έχει αποπειραθεί να σκοτώσει το ίδιο της το παιδί! Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, η 45χρονη έχει αποκτήσει ένα παιδί με συγγενή αιρετού και είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να το πνίξει με ζώνη, και για τον λόγο αυτόν της έχει αφαιρεθεί η επιμέλειά του και το έχει αναλάβει η γιαγιά του.

Εξεταζόμενη στο πλαίσιο της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι είχε σταματήσει να λαμβάνει την αντιψυχωσική αγωγή που της έχουν συνταγογραφήσει για να αντιμετωπίσει τη σχιζοφρένεια από την οποία πάσχει.

Πηγή: rodiaki.gr, dimokratiki.gr





