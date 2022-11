Λέσβος

Φωτιά στη Λήμνο: Τρία μέτωπα καίνε το νησί (εικόνες)

Δύσκολη νύχτα με τρία μέτωπα φωτιάς στη Λήμνο. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Επί ποδός Πυροσβεστική και κάτοικοι.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο νησί της Λήμνου το βράδυ της Τρίτης, η οποία σύμφωνα με τα τοπικά μέσα κινείται σε τρία διαφορετικά μέτωπα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή με 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Ελληνικού Στρατού, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κάνουν αδύνατη την οποιαδήποτε προσπάθεια για κατάσβεση.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της κοινότητας Σαρδών, Διονύση Μπαλδεράνο, η φωτιά κινείται μεταξύ Σαρδών και Αγίου Δημητρίου, Σαρδών και Δάφνης και το τρίτο μέτωπο αναπτύσσεται στην Παπιά.

Ο ουρανός της Λήμνου έχει γίνει κατακόκκινος, μα οι ελπίδες για έλεγχο της φωτιάς αποδίδονται στην φύση και την εξέλιξη του καιρού, αφού οι προβλέψεις δίνουν βροχές μέσα στις επόμενες ώρες, αλλιώς η μεγάλη φωτιά μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές του νησιού.

Σε διαφορετικές εστίες #πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δάφνη στο νησί της Λήμνου επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Ε.Σ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2022

Πηγή: limnosreport

