Τροχαίο με εγκατάλειψη: Άφαντος ο οδηγός που χτύπησε την 21χρονη

Χαροπαλεύει στην εντατική η νεαρή φοιτήτρια. Που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε την άτυχη κοπέλα.



Άφαντος παραμένει ο οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτη, μία 21χρονη κοπέλα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων περαστικών. Κάποιοι από αυτούς έσπευσαν να βοηθήσουν την κοπέλα, ενώ άλλοι απομνημόνευσαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που διέφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο μετά την παράσυρση πάτησε δύο φορές την νεαρή κοπέλα που κείτονταν στο οδόστρωμα. Μάλιστα, σύμφωνα με το thestival.gr, κάποιοι εξ’ αυτών τον κυνήγησαν προκειμένου να τον σταματήσουν, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει.

Η νεαρή φοιτήτρια με καταγωγή από την Κρήτη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Η κοπέλα έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε την άτυχη κοπέλα, βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί της Τρίτης στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, πριν την έξοδο για Νεάπολη, στο ρεύμα προς δυτικά.

Περαστικοί ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. ότι υπάρχει εγκαταλειμμένο όχημα στο σημείο. Έπειτα από έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν το όχημα το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά την 21χρονη.

