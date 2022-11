Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μάνα με δυο παιδιά κοιμούνται σε αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς στέγη έχει μείνει η μονογονεϊκή οικογένεια μίας γυναίκας από τη Ρόδο, μαζί με τα δύο κοριτσάκια της.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για μια νεαρή μητέρα με δύο ανήλικα κοριτσάκια, από τη Ρόδο, πριν βρεθεί στο δρόμο, καθώς μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο φιλοξενείται προσωρινά χωρίς όμως να έχει πού να πάει.

Όπως εξήγησε η μητέρα, μιλώντας στη «δημοκρατική», πριν από μερικές ημέρες, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι συγγενικού προσώπου στο οποίο διέμενε στα τελευταία χρόνια με τα δύο ανήλικα παιδιά της, φιλοξενήθηκε σε φιλικό σπίτι για κάποιες ημέρες, στη συνέχεια διανυκτέρευσε δύο βραδιές σε αυτοκίνητο και εν συνεχεία βρήκε προσωρινή στέγη στο σπίτι, όπου τώρα διαμένει, αλλά θα πρέπει να το εγκαταλείψει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Θα φύγω στο τέλος της εβδομάδας και δεν έχω πού να πάω. Το πιθανότερο είναι πως θα διανυκτερεύω στο αυτοκίνητο με τα παιδιά. Είμαι μονογονέας, ζω με έναν μισθό εγώ και τα παιδιά μου και δεν υπάρχει δυνατότητα από τα χρήματα αυτά να καλυφθούν τα έξοδα για την ενοικίαση ενός σπιτιού. Ο πατέρας των παιδιών δεν βοηθάει οικονομικά και ο δικός μου μισθός δεν φτάνει για να καλύψω τα δύο μισθώματα που πρέπει να καταβάλω για να μπορέσω να νοικιάσω ένα σπίτι. Δυσκολεύομαι ήδη για να καλύψω τις βασικές ανάγκες των παιδιών μου τα οποία είναι ηλικίας 8 και 4 ετών», λέει η 34χρονη μητέρα.

Όπως έκανε γνωστό, χάρις στην κινητοποίηση κάποιων φίλων, εξασφάλισε ελάχιστα τρόφιμα και ένα κουτί γάλα για τα παιδιά αλλά αυτά δεν επαρκούν.

Η 34χρονη, όπως λέει, αναγκάζεται να απευθύνεται σε γνωστούς και φίλους σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει λίγα τρόφιμα για τις επόμενες ημέρες αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι η στέγη. «Έχω έναν μισθό, καθώς βρήκα εργασία πριν από μερικούς μήνες, αλλά δυστυχώς δεν έχω καμία άλλη βοήθεια από πουθενά, πλην το επίδομα Α21 (140 ευρώ μηνιαίως) που παίρνω από το κράτος. Χρειάζομαι κάπου να μείνω μέχρι να πάρω μια οικονομική ανάσα, μπορώ να διαθέσω κάποια λίγα χρήματα, μέχρι να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Τα έξοδα είναι πολλά και δεν μπορώ να τα καλύψω. Αν υποθέσουμε ότι θα δώσω 600 ευρώ μπροστά, ένα ενοίκιο 300 ευρώ και μια εγγύηση τότε δεν θα μπορώ για το υπόλοιπο του μήνα να καλύψω ούτε τις βασικές μας ανάγκες. Δυστυχώς όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η λύση της διαμονής μας στο αυτοκίνητο είναι μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή έχω ένα κουτί γάλα, δεν ξέρω τι θα πιει αύριο το παιδί. Υπάρχουν φορές που ζητιανεύω για να σταθώ λίγο στα πόδια μου», λέει η 34χρονη στη «δημοκρατική».

Όπως είπε η μητέρα των δύο κοριτσιών, από τον μισθό της δίνει κάθε μήνα δόση 95 ευρώ για το αυτοκίνητο στο οποίο και θα διανυκτερεύουν από το τέλος της εβδομάδας, αν δεν βρεθεί προσωρινή στέγη.

Η ίδια ζητάει μέσω της «δημοκρατικής», να βρεθεί στέγη μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της διότι διαφορετικά θα πρέπει να επιλέξει αν θα διαθέσει χρήματα για να βρει ένα σπίτι με τα δύο κορίτσια της ή αν θα διασφαλίσει το φαγητό και τα τρέχοντα έξοδα και θα κοιμούνται στο αυτοκίνητο με τον χειμώνα να είναι μπροστά. «Και τα δύο δεν μπορώ να τα καλύψω προς το παρόν. Ή θα καλύψω τη στέγη ή την σίτισή μας η οποία κι αυτή είναι περιορισμένη. Τις τελευταίες μέρες διασφαλίζουμε το φαγητό μας με όσα μπόρεσαν να μου δώσουν λίγοι φίλοι αλλά τελειώνουν κι αυτά…».

Όπως είπε, δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε συγγενικό ή φιλικό σπίτι και επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο σπίτι όπου διέμενε μέχρι πρότινος με συγγενικό της πρόσωπο και πολύ φοβάται, όπως εξομολογήθηκε, ότι η ώρα που θα μείνει κυριολεκτικά άστεγη η ίδια και τα παιδιά της πλησιάζει. «Δεν ξέρω και τι θα πω στα παιδιά, πώς να τους εξηγήσω ότι θα πρέπει να μείνουμε στο αυτοκίνητο. Σήμερα, αύριο, θα πρέπει να φύγουμε από δω, είναι κι αυτή προσωρινή λύση. Λίγοι φίλοι με βοηθάνε και ο πατέρας μου κάτι ελάχιστα, περίπου 20 ευρώ τον μήνα που μου δίνει αν μπορέσει να τα δώσει κι αυτά. Δυστυχώς, είναι οι εποχές δύσκολες για μια μαμά μόνη με δύο μικρά παιδιά. Οι μέρες περνάνε και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνω στο τέλος της εβδομάδας που θα πρέπει να αφήσω αυτό το σπίτι».

Τα στοιχεία της 34χρονης μητέρας, η οποία χρειάζεται στήριξη μέχρι να καταφέρει να ορθοποδήσει και να στηρίξει τα δύο παιδιά της 8 και 4 ετών, καθώς πρόσφατα βρήκε εργασία, είναι στη διάθεση της «δημοκρατικής» για όποιον επιθυμεί να βοηθήσει, πριν αναγκαστεί να καταφύγει στην έσχατη λύση όπως λέει, που είναι η διαμονή τους στο αυτοκίνητο.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πλειστηριασμοί: κραυγή αγωνίας από άνεργη μητέρα με δύο παιδιά (βίντεο)

James Webb: εντυπωσιακή αποκάλυψη για εξωπλανήτη

Τροχαίο με εγκατάλειψη: Άφαντος ο οδηγός που χτύπησε την 21χρονη