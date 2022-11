Δωδεκανήσα

Ρόδος – Οικιακή βοηθός: Η κατάθεση και οι αντιφάσεις

Τι κατέθεσε η 45χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της ηλικιωμένης που φρόντιζε. Οι περιγραφές τριών ακόμα δολοφονιών.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε χθες η Εισαγγελέας Υπηρεσίας εις βάρος της 45χρονης οικιακής βοηθού Φ. Φ. του Σ., κατοίκου Καλυθιών, που ομολόγησε την δολοφονία 4 ατόμων που φρόντιζε και την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού της σε ηλικία ενός έτους.

Η 45χρονη θα απολογηθεί ενώπιον του τακτικού Ανακριτή την Πέμπτη και ώρα 12.00 για την δολοφονία της 75χρονης κατάκοιτης και μη αυτοεξυπηρετούμενης Φλώρας Καζέλλη του Παναγιώτη στην οικία της στις Καλυθιές, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Έχουν σχηματιστεί εις βάρος της ακόμη δύο προκαταρκτικές δικογραφίες μετά τις ομολογίες της σε τρείς καταθέσεις της.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε την 63χρονη Ειρήνη Περγαμάλη του Νικολάου, κάτοικο εν ζωή Λέρου, την 86χρονη Βασιλώ Σολδάτου του Σπυρανδρέα και την 70χρονη Θεοδοσία Τοκούζη του Γεωργίου, κατοίκους εν ζωή Ρόδου.

Έχει σχηματιστεί αυτοτελής προκαταρκτική δικογραφία για την δολοφονία της 63χρονης Ειρήνης Περγαμάλη, που θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω, λόγω αρμοδιότητας κι ακόμη μια προκαταρκτική για τις δολοφονίες των άλλων δύο γυναικών, που θα διεκπεραιώσει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Ο φόνος της Καζέλλη και η ομολογία της

Το πρωί της Δευτέρας η 45χρονη Φ. Φ. του Σ., τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και είπε στον αστυνομικό του κέντρου «έπνιξα την Φλώρα, ελάτε».

Έδωσε οδηγίες στους αστυνομικούς και στο σημείο έσπευσε πρώτος με το ΕΚΑΒ ο αξιωματικός υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Η 45χρονη ανέμενε τους αστυνομικούς στην οικία της 75χρονης κατάκοιτης και μη αυτοεξυπηρετούμενης Φλώρας Καζέλλη του Παναγιώτη, την οποία φρόντιζε και τους ενημέρωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου, χωρίς κάποια αιτία, τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της ενώ αυτή κοιμόταν με συνέπεια να την αναισθητοποιήσει.

Προέκυψε από την προανάκριση ότι αρχικά τοποθέτησε το χέρι στο πρόσωπό της ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι και ήταν ξύπνια και ακολούθως έβαλε το μαξιλάρι στο πρόσωπό της και την σκότωσε εξαιτίας της δυσφορίας που όπως είπε της προκάλεσαν οι φωνές και ο χαρακτήρας της!

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου βρήκε την 75χρονη γυναίκα στο κρεβάτι και προσπάθησε να την επαναφέρει καθώς μέχρι εκείνη την ώρα είχε ισχνό σφυγμό, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, αυτό δεν κατέστη δυνατό και τελικά λίγη ώρα αργότερα πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Εξεταζόμενη το απόγευμα της Δευτέρας στο πλαίσιο της προανάκρισης ομολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι είχε σταματήσει να λαμβάνει την αντιψυχωσική αγωγή που της έχουν συνταγογραφήσει για να αντιμετωπίζει την σχιζοφρένεια από την οποία πάσχει καθώς της προκαλούσε βαριά καταστολή.

Η μη λήψη των φαρμάκων της, όπως περιέγραψε με ακατάληπτη περιγραφή που σε ορισμένα σημεία της δεν έβγαζαν νόημα οι αστυνομικοί, της προκαλούσε εκνευρισμό και αισθήματα που δεν μπορούσε να ελέγξει και ισχυρίστηκε ότι η ηλικιωμένη την εκνεύρισε γιατί δεν την άφηνε να ηρεμήσει και την σκότωσε.

Τι είπε στην πρώτη κατάθεσή της

Και στις τρείς καταθέσεις της υπενθυμίζει ότι έχει κατηγορηθεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του γιού της Ταξιάρχη Πανορμίτη λέγοντας ότι είχε «κόψει» τα φάρμακα και προσπάθησε να τον πνίξει.

Για την 75χρονη κατέθεσε ότι ανέλαβε την φροντίδα της έναντι 500 ευρώ τον μήνα. Ισχυρίστηκε ότι η 75χρονη «ήταν παράξενη, είχε ιδιοτροπίες» και ότι την πρόσεχε καλά αλλά επειδή όταν ελάμβανε την αγωγή της δεν μπορούσε να κάνει δουλειές και αισθανόταν εξάντληση προτίμησε να μην πίνει τα χάπια της….

«Χθες το βράδυ δεν ήμουν καλά ήπια ένα αλομπερτίν και ξάπλωσα να κοιμηθώ μαζί με την Φλώρα καθώς κοιμόμαστε μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Όλο το βράδυ η Φλώρα μουρμούριζε και με έλεγε Κατερίνα. Εγώ της έλεγα ότι δεν είμαι η Κατερίνα αλλά η Φλώρα. Μετά συνέχιζε και της είπα «μου» και μου έλεγε «μούξινος» και όλο το βράδυ δεν με άφησε να κοιμηθώ καθόλου. Το πρωί επειδή δεν άντεχα το μουρμουρητό και επειδή είχα κόψει τα φάρμακα έβαλα το ένα χέρι μου στην μύτη της και το άλλο στο στόμα της και προσπάθησα να την πνίξω. Αυτή μούγκριζε και μετά πήρα το μαξιλάρι και το έβαλα στο κεφάλι της μέχρι που πέθανε. Αμέσως πήρα το 100 στο τηλέφωνο, είπα τα στοιχεία μου και ότι σκότωσα την Φλώρα και να έρθουν από εκεί», κατέθεσε η 45χρονη λέγοντας ότι λυπάται για όσα έκανε και ότι είναι απόρροια της μη λήψεως της αγωγής της!!

Η δεύτερη κατάθεση της 45χρονης

Στη δεύτερη κατάθεση που έδωσε είπε ότι προ 10ετίας όταν είχε λάβει εξιτήριο από το ψυχιατρείο της Λέρου έμεινε στο σπίτι ενός ημεδαπού και φρόντιζε την 63χρονη τότε Ειρήνη Περγαμάλη του Νικολάου που είχε πρόβλημα με την καρδιά της. Κοιμόταν όπως περιέγραψε μαζί της κι ένα μεσημέρι πήρε μια σύριγγα έβαλε μέσα νερό και χάπια της πίεσης που ελάμβανε και της τα χορήγησε από το στόμα με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Την επόμενη ημέρα όπως περιέγραψε πήγε στην κηδεία και φόρεσε και μαύρα!!

«Εγώ κοιμόμουνα στο ίδιο κρεβάτι με τη Ρινώ. Αφού πέρασαν 3 μέρες που βρισκόμουν εκεί, ένα μεσημέρι πήρα μια σύριγγα έβαλα μέσα νερό και χάπια που έπαιρνε της πίεσης και τα έλιωσα ανακινώντας την σύριγγα και μετά της τα έβαλα με την σύριγγα μέσα στο στόμα και αυτή μελάνιασε και έμεινε. Τότε πέθανε και πήρα τηλέφωνο την κόρη της. Ήρθε στο σπίτι και την βρήκε πεθαμένη. Ειδοποίησε τον άντρα της και τον πατέρα της και ήρθαν και αυτοί. Μετά ήρθε το γραφείο τελετών και την πήρε» περιέγραψε με κυνικότητα η 45χρονη στην κατάθεση της λέγοντας «Την άλλη μέρα πήγα στην κηδεία και φόρεσα και μαύρα»!.

Η τρίτη κατάθεση της 45χρονης

Σε άλλη κατάθεση της αναφέρθηκε πως ήλθε σε επαφή με την οικογένεια της 86χρονης Βασιλώς Σολδάτου του Σπυρανδρέα προ διετίας και πως ανέλαβε έναντι αμοιβής 650 ευρώ την φροντίδα της. Είπε ότι την πρόσεχε ένα χρόνο περίπου και κοιμόντουσαν μαζί σε δύο ενωμένα μονά κρεβάτια και της κρατούσε το χέρι. Η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, όπως είπε, είχε κολίτιδα και σάκχαρο και όταν σταμάτησε τα χάπια που ελάμβανε για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας έβαλε σε μια σύριγγα γιαούρτι και ζάχαρη ή μέλι και της το έδωσε. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε η ηλικιωμένη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και πέθανε μια εβδομάδα μετά. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να την σκοτώσει και ότι της έδωσε το συγκεκριμένο μείγμα τροφών γιατί δεν έτρωγε επειδή είχε προσβληθεί από κορονοϊό!

Περιέγραψε ακολούθως ότι ανέλαβε την φροντίδα της 70χρονης Θεοδοσίας Τοκούζη του Γεωργίου που έπασχε από άνοια, ήταν παχύσαρκη και κατάκοιτη. Υποστήριξε ότι την έδερνε γιατί δεν έτρωγε το φαγητό της. Είπε ότι είχε σταματήσει να λαμβάνει την αγωγή της για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας νευρίαζε και έδερνε την ηλικιωμένη.

Πιθανολόγησε ότι ευθύνεται για τον θάνατό της γιατί την είχε χτυπήσει στο κεφάλι και δεν την τάιζε σωστά.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στον θάνατο της τελευταίας, οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τους συγγενείς της ηλικιωμένης οι οποίοι δήλωσαν ότι ο θάνατός της επήλθε έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όχι στις 5 ημέρες που υποστηρίζει η 45χρονη, και μάλιστα δήλωσαν ότι απομάκρυναν την οικιακή βοηθό από την συγγενή τους νωρίτερα από τον χρόνο που απεβίωσε η ηλικιωμένη.

Για την 86χρονη είπε, περιγράφοντας το έγκλημα που ομολόγησε τα εξής:

«Πήρα μια σύριγγα έβαλα μέσα από το γιαούρτι που της έφερε ο γιος της και μετά έβαλα ζάχαρη ή μέλι και την τάισα»… «Αφού την τάισα το βράδυ, το πρωί έβγαλε από το στόμα της λίγο από το γιαούρτι με την ζάχαρη ή το μέλι και μετά φώναξα τον γιό της. Αυτός ήρθε στο σπίτι κάλεσε το ΕΚΑΒ και την πήγαν στο νοσοκομείο όπου και πέθανε μετά από μία εβδομάδα»… «Την τάισα έτσι γιατί δεν έτρωγε από τότε που κόλλησε τον κορονοϊό και ήθελα να την ταΐσω με κάποιον τρόπο».

Για την 70χρονη είπε τα εξής: «ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί την έδερνες; ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Έτσι που ερχόταν γιατί δεν έτρωγε το φαγητό της και νευρίαζα γιατί δεν έπινα και τα φάρμακά μου. Ο Στεφανής δεν ήξερε ότι την έδερνα και πιστεύω ότι εγώ ευθύνομαι για τον θάνατό της. ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί το πιστεύεις αυτό; ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Γιατί την χτυπούσα στο κεφάλι. ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκείνη την μέρα που πέθανε την χτύπησες στο κεφάλι; ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όχι. Όμως πιστεύω ότι φταίω εγώ που πέθανε, γιατί την είχα χτυπήσει 5-6 φορές στο κεφάλι και δεν την τάιζα σωστά». Ως συνήγοροι υπεράσπισης της παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη.

Πηγή: dimokratiki.gr

