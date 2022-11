Θεσσαλονίκη

“Τεχνικός” έκλεψε μια περιουσία από ηλικιωμένη

Μία ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι της έκλεψαν ποσό «μαμούθ» και χρυσές λίρες και κοσμήματα από το σπίτι της.

Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες αξίας 170.000 ευρώ κατηγορείται ότι άρπαξε από ηλικιωμένη ένας 23χρονος, που με πρόσχημα ότι είναι τεχνικός κατάφερε να μπει στο διαμέρισμά της, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 78χρονης παθούσας, η κλοπή τελέστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ από την έρευνα του αρμόδιου τμήματος ασφαλείας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Εκτός από τα μετρητά και τις λίρες, με συνολική αξία 270.000 ευρώ (κατά δήλωση της καταγγέλλουσας), ο κατηγορούμενος φέρεται να έκλεψε από το ίδιο σπίτι -χωρίς να γίνει αντιληπτός- κοσμήματα και πέντε τραπεζικές κάρτες.

