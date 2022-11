Ιωάννινα

Κακοκαιρία “Denise”: Τα πρώτα χιόνια στα ορεινά των Ιωαννίνων (εικόνες)

Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στα ορεινά της Ηπείρου. Εικόνες από το Μέτσοβο και τη γύρω περιοχή.

Tα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα εμφανίστηκαν στα ορεινά της Ηπείρου και σε υψόμετρο πάνω από 1.400 μέτρα. Από τη νύχτα χιονίζει στην Μηλιά Μεστόβου και τη γύρω περιοχή.

Χιόνι έριξε και στα χιονοδρομικά του Ανήλιου και της Βασιλίτσας, όπου σε ορισμένα σημεία φτάνει και 5 έως 10 εκατοστά.

Από τις συνεχιζόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην Ήπειρο, δημιουργούνται μικροπροβλήματα από καταπτώσεις βράχων και φερτά υλικά κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο. Μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφάλεια των οδηγών.

