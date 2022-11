Χανιά

Παλαιόχωρα: Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν από τα πλοία λόγω κακοκαιρίας (βίντεο)

Αρκετοί μετανάστες αρνούνται να αποχωρήσουν από το λιμάνι και ζητούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με τελικό προορισμό την Ιταλία.



Εκκενώθηκε το αλιευτικό που μετέφερε 500 περίπου μετανάστες, μεταξύ των οποίων 50 περίπου γυναίκες και παιδιά κάτω των 15 ετών, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με ορατό τον κίνδυνο βύθισης του σκάφους. Στον προβλήτα της Παλαιόχωρας βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες του Λιμενικού, ενώ σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις των μεταναστών με τις αρχές, αφού αρνούνται να αποχωρήσουν από το λιμάνι. Θέλουν μόλις πέσει ο καιρός να ξαναμπούν στο πλοίο και να επισκευαστεί η βλάβη στο πηδάλιο, για να αναχωρήσουν για Ιταλία.

Αυτή τη στιγμή οι αρχές κάνουν προσπάθειες ασφάλισης του παλαιού σκάφους στον προβλήτα του λιμανιού, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ένας από τους μετανάστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες (22/11) το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων, ο 15χρονος μετανάστης που πάσχει από ζακχαρώδη διαβήτη, λόγω υποτροπής της νόσου.

Οι περίπου 500 μετανάστες κατέπλευσαν χθες το μεσημέρι στην Παλαιόχωρα μετά από γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της κωμόπολης για τη διάσωσή τους, που επέβαιναν σε μια παλιά μηχανότρατα η οποία έμεινε ακυβέρνητη 18 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, λόγω βλάβης στο τιμόνι.

Οι μετανάστες κατά το σχεδιασμό θα μεταφέρονταν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας που εξασφάλισε η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νοτιοδυτικής Κρήτης, παραχωρώντας το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο της “Σαμαριά”, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στη μαρίνα της περιοχής. Επρόκειτο ουσιαστικά για τη λύση στο αδιέξοδο και στο ρευστό τοπίο που είχε διαμορφωθεί γύρω από το θέμα του χώρου παραμονής τόσων ψυχών. Αν και το πλοίο διαθέτει μικρό στεγασμένο χώρο, λόγω της τουριστικής χρήσης του την περίοδο του καλοκαιριού, χαρακτηρίστηκε ως ένας «ανθρώπινος χώρος φιλοξενίας» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής και προώθησης των προσφύγων σε Κέντρο Υποδοχής της Αττικής.

Σήμερα το πρωί, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, του κυματισμού και της βροχόπτωσης, περίπου 150 μετανάστες που είχαν από χθες αποβιβαστεί από το αλιευτικό και είχαν μεταφερθεί στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, μετά την χθεσινοβραδινή διαμονή τους στο γκαράζ του πλοίου ΣΑΜΑΡΙΑ της ΑΝΕΝΔΥΚ, σήμερα χρειάστηκε να αποβιβαστούν.

Ωστόσο αρκετοί μετανάστες αρνήθηκαν να αποβιβαστούν από το αλιευτικό σκάφος, ζητώντας να επισκευαστούν οι ζημιές και να συνεχίσουν το ταξίδι τους με τελικό προορισμό την Ιταλία. Άλλοι επιβιβάστηκαν στα πούλμαν που μίσθωσε η δημοτική αρχή για να μεταβούν στο πλοίο Σαμαριά. Σύροι και Αιγύπτιοι κάτοικοι στην περιοχή εκτελούν χρέη μεταφραστή στις διαπραγματεύσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά υπάρχουν 50 γυναίκες και παιδιά κάτω των 15 ετών. "Δε γνωρίζω τι θα γίνει σήμερα", σημείωσε ο δήμαρχος Καντάνου Σελίνου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξει εξέλιξη μέσα στην ημέρα.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

