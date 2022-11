Θεσσαλονίκη

Missing alert για 33χρονο: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του, αλλά...

Σε έκδοση νέας αναγγελίας, με καινούριαμ φωτογραφία του αγνοούμενου και νέα στοιχεία για την υπόθεση, προχώρησε ο Σύλλογος 'Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Συναγερμός διαρκείας έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 33χρονου από την Θεσσαλονίκη.

Για τον άνδρα είχε σημάνει Missing Alert, που απο σήμερα ενερτοποιείται για δεύτερη φορά, καθώς υπάρχουν νέα στοιχεία για την υπόθεση και καινούρια φωτογραφια του αγνοούμενου, το αυτοκίνητο του οποίου έχει εντιοπιστεί, όμως όχι και ο ίδιος

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 10/11/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, ο Αράικ (ον) Αρουτινιάν (επ) 33 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αράικ Αρουτινιάν στις 15/11/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σήμερα, 23/11/2022 προχωράμε στην αναδημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου καθώς υπάρχει πιο πρόσφατη φωτογραφία και προέκυψαν νεότερα στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το αυτοκίνητο του ενήλικου εντοπίστηκε ενώ ο ίδιος συνεχίζει να αναζητείται.

Ο Αράικ Αρουτινιάν έχει ύψος 1,75 μ., έχει 70 κιλά βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

