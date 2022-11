Ηράκλειο

Κακοποίηση παιδιών: Γιαγιά κατήγγειλε την πρώην νύφη της

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι Αρχές. Τι αναφέρει στην καταγγελία της η γιαγιά των παιδιών.

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μία 63χρονη γυναίκα πήγε την περασμένη Δευτέρα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατήγγειλε ότι η 34χρονη πρώην νύφη της μαζί με τον νυν σύντροφό της ασκούν σωματική βία στα δύο εγγόνια της.

Όπως ανέφερε η γιαγιά των παιδιών, έχει δει πολλές φορές τον 11χρονο και την 7χρονη να έχουν μώλωπες και για τον λόγο αυτό, πήρε την απόφαση να καταγγείλει την κακοποίησή τους. Έτσι, κατέθεσε μήνυση τόσο στην πρώην νύφη της όσο και στον νυν σύζυγό της.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει το ζευγάρι για να το συλλάβουν, ενώ εξετάζουν την υπόθεση.

