Τροχαίο με εγκατάλειψη: Συνελήφθη η 19χρονη συνοδηγός

Στη σύλληψη μιας 19χρονης προχώρησε η αστυνομία για το τροχαίο στην Θεσσαλονίκη. Άφαντος ο οδηγός του ΙΧ.



Στη σύλληψη μιας 19χρονης, η οποία επέβαινε στο αυτοκόνητο το οποίο παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτη την 21χρονη στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της 19χρονης και να της περάσουν χειροπέδες.

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το συμβάν και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία γνωρίζει ότι το άτομο που οδηγούσε το όχημα και τραυμάτισε σοβαρά την 21χρονη είναι ένας σεσημασμένος 30χρονος Αλβανός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μαζί του στο αυτοκίνητο βρισκόταν η νεαρή κοπέλα.

Ο 30χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Είχε συλληφθεί με μεγάλη ποσότητα χασίς.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους. Η Αστυνομία δίνει μάχη για να τον εντοπίσει. Εικάζεται ότι θα επιχειρήσει να διαφύγει στην Αλβανία.

