Ενδοοικογενειακή βία - Πάτρα: Χτύπησε την πρώην γυναίκα του έξω από το σχολείο του παιδιού τους

Η γυναίκα νοσηλεύθηκε επί ημέρες στο νοσοκομείο και αφού έλαβε εξιτήριο κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της στην Αστυνομία.



Πέντε ημέρες νοσηλευόταν μητέρα ανήλικου παιδιού σε Νοσοκομείο της Πάτρας, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον πατέρα του παιδιού της και πρώην σύντροφό της.

Η γυναίκα έφθασε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, συνοδευόμενη από τον πατέρα και τον δικηγόρο της, για να καταγγείλλει το περιστατικό που της συνέβη, προ ημερών, και μάλιστα στο σχολείο του μόλις 5 ετών αγοριού της, ενώ περίμενε -με άλλες μητέρες- να το πάρει, αλλά δέχθηκε επίθεση «χωρίς κανέναν λόγο και χωρίς καμία αφορμή» όπως λέει η ίδια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας – που να σημειωθεί έχει «παρελθόν» με την Αστυνομία – άρχισε να την χτυπά με μανία στο πρόσωπο και να την βρίζει χυδαία.

Οι άλλες μανάδες τα έχασαν και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, αλλά ο άνδρας είχε ήδη καταφέρει στην πρώην του πολλά χτυπήματα, ικανά να τη στείλουν στο νοσοκομείο. Τα μάτια της «κατάμαυρα», ενώ έφερνε μώλωπες και σε άλλα σημεία του προσώπου της!

Η μητέρα βρέθηκε στο έδαφος και ούρλιαζε από τους πόνους, όμως εκείνος συνέχιζε απτόητος να την χτυπά. Μητέρες μαθητών έπεσαν πάνω στον άνδρα, που τελικά έφυγε φοβούμενος ότι θα συλληφθεί και εξαφανίσθηκε, πριν φθάσουν εκεί οι άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ.



Η γυναίκα αφότου πήρε εξιτήριο, κατάφερε να πάει στην ΕΛΑΣ να κάνει την καταγγελία και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του άνδρα, οπότε θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

