Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε την 21χρονη

Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε την φοιτήτρια. Έχει συλληφθεί η 19χρονη συνοδηγός του. Μάχη για τη ζωή δίνει η κοπέλα που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο.



Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 26χρονος δράστης της παράσυρσης της 21χρονης σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης την περασμένη Τρίτη καθώς ο ίδιος παραδόθηκε στις Αρχές το πρωί της Πέμπτης. Λίγα λεπτά πριν τις 11:00, ο 26χρονος Αλβανός που αναζητούνταν για την παράσυρση της 21χρονης φοιτήτριας στην οδό Εγνατία, πέρασε το κατώφλι της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μαζί με το δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέτει στους αστυνομικούς της Τροχαίας που χειρίζονται την υπόθεση, παρουσία του διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Καθώς έχει παρέλθει η χρονική διάρκεια του αυτοφώρου, η τύχη του 26χρονου θα αποφασιστεί από τον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από χθες το βράδυ ο 26χρονος ενημέρωσε τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, δια αντιπροσώπου, πως προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον των αστυνομικών Αρχών σήμερα το πρωί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και η 19χρονη συνοδηγός που συνελήφθη χθες μετέφερε στους αστυνομικούς πως πρόθεση του 26χρονου είναι να σταματήσει να κρύβεται.

Ο 44χρονος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς της Τροχαίας ότι ενόψει πώλησης του οχήματος, το έδωσε σε άτομο για να το δοκιμάσει.

Η 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 26χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Είχε συλληφθεί με μεγάλη ποσότητα χασίς.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους.

Νωρίτερα το πρωί συνελήφθη και η 19χρονη ημεδαπή, που φέρεται να επέβαινε στο ίδιο όχημα και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση του δράστη

Εξιχνιάστηκε έπειτα από επιστάμενη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης υπόθεση παράσυρσης πεζής, με εγκατάλειψη, από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού και 19χρονης ημεδαπής, η οποία συνελήφθη χθες (23-11-2022).

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 22-11-2022 στο κέντρο της πόλης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος και στο οποίο επέβαινε η 19χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 21χρονη ημεδαπή, εγκαταλείποντας στη συνέχεια τον τόπο του ατυχήματος.

Η 21χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.

Η συλληφθείσα και η σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί και θα υποβληθεί αντίστοιχα, στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

