Ηράκλειο: ανήλικα αδέλφια έπεσαν μέσα σε ρακοκάζανο

Τα ανήλικα παιδιά νοσηλέυονται με εγκαύματα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με εγκαύματα στα κάτω άκρα νοσηλεύονται, δύο παιδιά που έπεσαν μέσα σε χώρο που αποθηκεύονται τα στέμφυλα μετά την απόσταξη ρακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας περίπου 14 και 11 ετών αντίστοιχα, έπαιζαν κοντά στο ρακοκάζανο, όταν ξαφνικά βρέθηκαν μέσα στο χώρο με τα καυτά στέμφυλα.

Η ζωή των παιδιών, που λαχτάρησαν για τα καλά τους γονείς τους, δεν κινδυνεύει και οι θεράποντες ιατροί τα έχουν υπό παρακολούθηση χορηγώντας τους φαρμακευτική αγωγή.

