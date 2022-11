Δωδεκανήσα

Ρόδος - καταγγελία: Δάσκαλος ασελγούσε σε 10χρονη μαθήτρια

Μόλις τον περασμένο Μάιο κατάφερε να βρει το κουράγιο για να εκμυστηρευτεί τον εφιάλτη που είχε βιώσει όταν ήταν στην πέμπτη Δημοτικού, μια 15χρονη -σήμερα- μαθήτρια της πρώτης Λυκείου της Ρόδου που άνοιξε την καρδιά της σε μία καθηγήτριά της η οποία είχε διαπιστώσει μια αλλαγή στην συμπεριφορά της, σύμφωνα με το protothema.gr

Όπως της είπε -και, στη συνέχεια, και στη μητέρα της- κατά την διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που της έκανε στο σπίτι της ένας καθηγητής μαθηματικών, ασελγούσε σε βάρος της, πράγμα που συνεχίστηκε ως και την πρώτη Γυμνασίου οπότε το κορίτσι αποφάσισε να αλλάξει σχολείο για να μην βρίσκεται κοντά του. Η καθηγήτρια υπέβαλε αναφορά στην διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενημερώθηκαν η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και η Ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τρεις καθηγήτριες κατέθεσαν όσα τους εκμυστηρεύθηκε το κορίτσι που έδωσε κατάθεση σε παιδοψυχολόγο και υποστήριξε ότι ένοιωθε φόβο για τον εκπαιδευτικό. Ο 53χρονος -σήμερα- καθηγητής κλήθηκε στην Ασφάλεια και κατέθεσε ως ύποπτος για κατάχρηση ανηλίκου με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα κατ’ εξακολούθηση, ενώ ελέγχεται και πειθαρχικά. Ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται και διατείνεται ότι παρέδιδε μαθήματα στο παιδί στην κουζίνα του σπιτιού, παρουσία των γονέων του, οι οποίοι κάποια στιγμή τον ενημέρωσαν ότι αδυνατούν να πληρώσουν τα ιδιαίτερα και τον σταμάτησαν.

