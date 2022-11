Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: “Αν η 21χρονη είχε περάσει από διάβαση δεν θα είχε συμβεί αυτό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλητικός ο 26χρονος που παρέσυρε 21χρονη στην Εγνατία. Η νεαρή κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της.

Στην υποδιεύθυνση Αλλοδαπών θα μεταφερθεί ο 26χρονος που χτύπησε με αυτοκίνητο την 21χρονη για να κρατηθεί για την παράνομη παραμονή του στη χώρα.

«Η ατυχής νέα επέλεξε να διέλθει από ένα σημείο που δεν υπήρχε διάβαση, από την οδό Εγνατία βραδινές ώρες», δήλωσε ο δικηγόρος του 26χρονου που κατηγορείται για παράσυρση και εγκατάλειψη της 21χρονης φοιτήτριας.

Παράλληλα, ο ίδιος, εξερχόμενος από την υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, δήλωσε πως ο οδηγός στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και για αυτό εγκατέλειψε.

Σχηματίστηκε δικογραφία για τραυματισμό και εγκατάλειψη.

Ο δικηγόρος του 26χρονου δήλωσε πως ο οδηγός τού μετέφερε πως «είναι συντετριμμένος και η κατάσταση της υγείας του θύματος είναι αυτό που προέχει. Σε σχέση με την υπαιτιότητα του ατυχήματος, οφείλω να πω πως αν η πεζή δεν είχε επιχειρήσει να περάσει την οδό σε σημείο που δεν υπήρχε διάβαση, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Στα 20 μέτρα υπήρχε διάβαση. Φοβήθηκα και έφυγα γιατί δεν είχε άδεια παραμονής», είπε ο 26χρονος διαμέσω του δικηγόρου του.

Ο δικηγόρος ανέφερε από την πλευρά του ότι «ο εντολέας μου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές και έσωσε μία πλήρη απολογία χωρίς να ζητήσει να λάβει γνώση των προανακριτικού υλικού. Σήμερα μία νέα κοπέλα βρίσκεται στη ΜΕΘ αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει πως η νεαρή επιχείρησε να περάσει την οδό Εγνατία απότομα και ξαφνικά σε βραδινές ώρες και μάλιστα από ένα σημείο που δεν υπήρχε διάβαση, ενώ στα 20 μέτρα βρισκόταν διάβαση. Ο 26χρονος με φυσιολογικές συνθήκες είχε ήδη περάσει από αρκετά φανάρια οπότε δεν ήταν δυνατόν να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα», σχολίασε. Επιπλέον πρόσθεσε ότι ο 26χρονος επιχείρησε να φρενάρει ότι δεν έχει καταγραφεί ιλιγγιώδη ταχύτητα.

«Αφού το όχημα εξέκλινε της πορείας του για να αποφύγει τη σύγκρουση με την πεζή χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με το πίσω μέρος του», ανέφερε ο δικηγόρος.

Ο κ. Σπυράτος δήλωσε πως ο εντολέας του δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα για παραμονή στη χώρα και σε συνδυασμό με το σοκ εγκατέλειψε την κοπέλα αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. «Αυτό είναι λάθος και το αποκατέστησε με την εμφάνισή του στις αρχές», είπε ο δικηγόρος. Τέλος, ο κ. Σπυράτος είπε πως ο 26χρονος θα ήθελε να μιλήσει με τους γονείς του κοριτσιού καθώς είναι συγκλονισμένος από αυτό που συνέβη.

Η 19χρονη συνεπιβάτιδα του 26χρονου, νωρίτερα φέρεται να κατέθεσε στην Τροχαία πως «δεν κατάλαβαν πως χτύπησαν άνθρωπο, μετά το ατύχημα διανυκτερεύσαμε σε ξενοδοχείο. Την επομένη πήγα κανονικά στη δουλειά μου», φέρεται να είπε.

Πηγή: Voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Λούλης: αδιανόητο ότι έκλειναν τα παιδιά στο κλουβί (βίντεο)

Πλειστηριασμοί: προσωρινή λύση για την άνεργη μητέρα που “πετούσαν στον δρόμο” (βίντεο)

Τροχαίο - Βόλος: Ντελιβεράς συνήλθε μετά από επτά μήνες σε κώμα