Θεσσαλονίκη: του έσπασε το αυτοκίνητο επειδή δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά της

Τι είπε η γυναίκα για την επίθεση στον... άγνωστο γείτονα που δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά της.

Του άφηνε σημειώματα ερωτικού περιεχομένου στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, ομολογώντας τα αισθήματά της για αυτόν, αλλά εκείνος δεν ανταποκρινόταν στα ...κελεύσματά της να συνάψουν σχέση. Την ίδια τύχη φαίνεται πως είχαν οι προσπάθειές της να τον προσεγγίσει για να μιλήσουν. Ο πληγωμένος εγωισμός φαίνεται πως την ώθησε στα άκρα, οπότε ξέσπασε την αγανάκτησή της στο αυτοκίνητό του, προκαλώντας σ' αυτό εκτεταμένες ζημιές.

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου η 36χρονη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 15 μηνών, με τριετή αναστολή, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. «Το έκανα από αγάπη για το παιδί», είπε η ίδια, εξηγώντας τους λόγους για την πράξη της.

Όπως προέκυψε, ο άνδρας που της είχε... κλέψει την καρδιά είναι ένας 28χρονος που μένει ένα δρόμο πιο κάτω από το δικό της σπίτι, στην περιοχή της Τούμπας. Εκείνος με τη σειρά του ανέφερε ότι γνωρίζει μόνο εξ όψεως τη γυναίκα, καταθέτοντας ότι τον είχε πλησιάσει πολλές φορές «χωρίς να της δώσω όμως ποτέ δικαίωμα».

Η γυναίκα είχε συλληφθεί το απόγευμα της προηγούμενης Πέμπτης, όταν έγινε αντιληπτή από περαστικό, καθώς ήταν ξαπλωμένη στην οροφή του οχήματος το οποίο προηγουμένως είχε «διαλύσει», σπάζοντας καθρέφτες, προφυλακτήρες, υαλοκαθαριστήρες, χτυπώντας περιμετρικά τη λαμαρίνα και την οροφή του αυτοκινήτου, ενώ έσκισε και τα ελαστικά. Όπως κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας, ενημέρωσε την αστυνομία περισσότερο επειδή ενδιαφέρθηκε για την υγεία της.

Κατά της παραπάνω απόφασης η 36χρονη άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη.

