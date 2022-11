Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Έστειλε τον σύζυγό της στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ο άνδρας. Αναζητείται η σύζυγός του.



Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο τυο Ηρακλείου. «Πρωταγωνιστές» ένας 71χρονος και η σύζυγός του 48 ετών με καταγωγή από την Αλβανία.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε το θύμα, η 48χρονη τον έβρισε και του πέταξε πράγματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ΠαΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία αναζητά την 48χρονη σύζυγο στα πλαίσια του αυτοφώρου.

