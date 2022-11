Τρίκαλα

Τρίκαλα: Σκότωσε τον θείο του με λοστό για 160 ευρώ

Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Τρίκαλα. Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Σε δις ισόβια καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας ένας 45χρονος Τρικαλινός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της ληστρικής κλοπής «τελεσθείσας με ιδιαίτερη σκληρότητα», με θύμα τον 82χρονο θείο του.

O 45χρονος «βυθισμένος» από χρόνια στις εξαρτησιογόνες ουσίες, στη 1 τα ξημερώματα της 8ης Ιουνίου 2018 μπήκε στο σπίτι του 82χρονου θείου του και πρώτου εξαδέλφου του πατέρα του, στο χωριό Ζηλευτλή Τρικάλων, με σκοπό την κλοπή, όπως ομολόγησε προχθές απολογούμενος λέγοντας ότι «ήθελα τα χρήματα για να πάρω ηρωίνη».

Μια κλοπή που εξελίχθηκε σε βίαιη ανθρωποκτονία. Όντως στο σακάκι του θύματος ο ανιψιός βρήκε και πήρε 160 ευρώ μόνο που την ώρα της κλοπής ο 82χρονος που αντιμετώπιζε και προβλήματα βαρηκοίας έτυχε να ξυπνήσει προκειμένου, όπως εκτιμάται, να πάει στην τουαλέτα.

Ο 45χρονος του επιτέθηκε με σιδερένιο λοστό («σκύλα») και τον τραυμάτισε θανάσιμα χτυπώντας τον αρκετές φορές στο κεφάλι.

πηγή: onlarissa.gr

