Εύβοια: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ

Η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Ένοπλη ληστεία στην Εύβοια, με τον δράστη να αιφνιδιάζει τους υπαλλήλους και να διαφεύγει πριν φτάσουν στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ οι αστυνομικοί.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 09.15 το πρωί σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Αμάρυνθο Ευβοίας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους.

Αμέσως μετά, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με το evima.gr, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

