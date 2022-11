Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανάγκαζαν με τη βία έγκυο να ζητιανεύει (εικόνες)

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια έγκυος στη Θεσσαλονίκη.

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι εξανάγκαζαν, με σωματική και ψυχολογική βία, έγκυο ομοεθνή τους να επαιτεί σε δημόσιους χώρους

Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων αποπειράθηκε επανειλημμένα να την βιάσει.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για έγκυο γυναίκα που επαιτεί, οδήγησαν στην εξιχνίαση υπόθεσης εμπορίας ανθρώπων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 51 και 53 ετών (άντρας-γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για εμπορία ανθρώπων από κοινού και απόπειρα βιασμού.

Ειδικότερα, εντοπίσθηκε 34χρονη αλλοδαπή, ευρισκόμενη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, να επαιτεί σε καθημερινή βάση σε κεντρικές οδούς της πόλης, θέτοντας σε πιθανό κίνδυνο τόσο τη ζωή της όσο και του τέκνου που κυοφορούσε. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 34χρονη περί τα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθε στη χώρα μας μαζί με την 53χρονη ομοεθνή της, η οποία εκμεταλλευόμενη την οικονομική της δυσχέρεια την έπεισε να επαιτεί.

Η εγκυμονούσα διέμενε στην οικία των δύο δραστών, οι οποίοι με την άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας την εξανάγκαζαν να επαιτεί πολλές ώρες και να τους αποδίδει το σύνολο των χρημάτων που αποκόμιζε. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 34χρονη, ο 51χρονος αποπειράθηκε επανειλημμένα να τη βιάσει με τη χρήση βίας και απειλών, πλην όμως λόγω της αντίδρασης της παθούσας δεν ολοκλήρωσε τις απόπειρες αυτές.

Αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας εντόπισαν χθες (24-11-2022) και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

