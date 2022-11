Χίος

“Κιβωτός του Κόσμου” - π. Διονύσιος: όσοι ευεργετήθηκαν, κατασπάραξαν τον αδελφό μου και την πρεσβυτέρα (βίντεο)

Τι λέει ο μοναχός, αδελφός του π. Αντωνίου, για την καταιγίδα καταγγελιών. Τι απαντά για τα σπίτια του ιερέα και της παπαδιάς. Πως λέει ότι αντιμετωπίζει το ζευγάρι όλα όσα ακούγονται σε βάρος τους.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή ο πατήρ Διονύσιος, ηγούμενος μονής στην Χίο και αδελφός του πατρός Αντωνίου, ο οποίος βρίσκεται στην δίνη της επικαιρότητας και των καταγγελιών, όπως αυτή από ένα 8χρονο αγόρι που μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και έκανε λόγο για βασανιστήρια που υπέστη όσο καιρό ήταν στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», στον Βόλο.





Κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος με τον έτερο αδελφό τους, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατήρ Διονύσιος χαρακτήρισε ως ψεύδη τις καταγγελίες, είπε ότι η γιγάντωση της «Κιβωτού του Κόσμου» προκάλεσε τον φθόνο αρκετών, ενώ αναφέρθηκε επί μακρόν στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα.





Όσα είπε ο π. Διονύσιος στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Προφανώς, το έργο μεγάλωσε και δημιούργησε φθόνο. Αυτό είναι. Αυτό πιστεύω.

Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το έργο;

Από την αγάπη, που είχε…και έχει ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τον Θεό, κι όταν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και τον συνάνθρωπό σου. Κι έτσι, λοιπόν, αφοσιώθηκε με τη χάρη του Θεού σ’ αυτό το έργο.

Αυτή τη στιγμή, πώς είναι ο αδερφός σας, έχετε μιλήσει;

Είναι καλά, δόξα τον Θεό. Προσπαθεί κι εκείνος. Αγωνίζεται. Μαζί με την πρεσβυτέρα. Δόξα τον Θεό, έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό, «ασφαλέστερος» λέει «εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα δεν υπάρχει».

Η πρεσβυτέρα ήταν ένας άνθρωπος, που αγαπούσε τα παιδιά; Τα φρόντιζε;

Και βέβαια και βέβαια, Κύριε ελέησον!

Τα οικονομικά, που βγήκαν και είπαν ότι είχανε κάποια…έμεναν σε μια μεζονέτα κτλ.

Αυτά είναι ψέματα. Δεν έχουνε τίποτα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουνε τίποτα στο όνομά τους.

Εσείς, που ξέρατε ότι μένουν;

Βέβαια, μένει μέσα στην Κιβωτό ο πατέρας Αντώνιος. Εδώ και χρόνια μένει μέσα στην Κιβωτό. Αυτό είναι η αλήθεια.

Τα παιδιά πιστεύετε ότι λένε ψέματα;

Προφανώς λένε ψέματα. Πρέπει να πουν την αλήθεια.

Ξέρετε, γιατί έχουν βγει και πάρα πολλά παιδιά, που λένε ότι «ο πάτερ Αντώνιος είναι ο πατέρας μας» ότι …

Ο πατέρας Αντώνιος μαζί με την πρεσβυτέρα του, δεν είχαν προσωπική ζωή. Τα έδωσαν όλα, όλα σ’ αυτό το έργο. Αυτό τα λέει όλα.

Ξέρετε πόσα παιδιά είχανε βαφτίσει;

Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες. Μετά από κατήχηση και με τη δική τους θέληση, τα παιδιά αυτά θέλησαν να βαφτιστούν.

Ο πάτερ Αντώνιος έχει θυμώσει, έχει στεναχωρηθεί;

Όχι. Όχι, δεν έχει θυμώσει. Θλίβεται για όλο αυτό, που συμβαίνει, αλλά δεν έχει θυμώσει.

Εσείς, έχετε θυμώσει;

Όχι βέβαια. Όχι, όχι. Προσπαθώ να προσεύχομαι για όλους.

Ο πάτερ Αντώνιος πώς ξεκίνησε και αποφάσισε να παρέχει αυτό το έργο;

Αυτό ήρθε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού. Πήγαινε στην ενορία του Αγίου Γεωργίου και εργάστηκε, εκεί εφημέρευε και είδε τα παιδιά στην πλατεία να ζουν μέσα στην παραβατικότητα και σιγά σιγά άρχισε να μιλάει μαζί τους, να συζητάει και δημιουργήθηκε έτσι, ήταν και υπεύθυνος της νεότητος της ενορίας και αφού ένα παλαιό καφενείο, που ήτανε ας πούμε το πνευματικό κέντρο της ενορίας, άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται όλο αυτό το έργο.

Με την πρεσβυτέρα ήτανε εξαρχής μαζί στο έργο της Κιβωτού ή γνωρίστηκαν αρότερα;

Βέβαια. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το έργο, αν δεν είχαν συμπορευθεί και οι δύο μαζί. Ας περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί αυτά όλα είναι έωλα. Μιλάνε όλοι, καταγγέλλουν χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις κτλ. και τον καταδίκασαν, πριν ακόμα δικαστεί, πριν ακόμα μιλήσει, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό μας δημιουργεί όχι θυμό, όχι θυμό… θλίψη, στεναχώρια. Θα μιλήσει κι ο πάτερ και πιστεύω ότι θα λάμψει η αλήθεια. Τους έχουν κατασπαράξει, μας πονάει πολύ αυτό. Όλοι αυτοί, που ευεργετήθηκσαν…».





