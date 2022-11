Λακωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Βρέθηκε περίστροφο σε συρτάρι στη δομή της Καλαμάτας

Συνελήφθη η υπεύθυνη της δομής. Τι υποστήριξε.

Του Μανώλη Ασαριώτη

λεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε η υπεύθυνη της δομής Καλαμάτας της "Κιβωτού του Κόσμου" η οποία είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή ως υπεύθυνη της δομής, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρχές.

Ειδικότερα, απρόσμενη εξέλιξη στην υπόθεση των καταγγελιών στην "Κιβωτό του Κόσμου", καθώς κατά τη σημερινή έφοδο της Ασφάλειας Καλαμάτας και της Οικονομικής Αστυνομίας συνελήφθη μία διοικητική υπάλληλος για παράνομη οπλοκατοχή.

Το όπλο που βρέθηκε ήταν αδήλωτο. Η υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός υποστήριξε ότι δεν είναι δικό της, δεν ξέρει ποιανού είναι, και ότι ήταν καιρό εκεί.

Η συγκεκριμένη υπάλληλος μαζί με μία ακόμα συνάδελφό της είχαν προσαχθεί κατά τη σημερινή έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν στοιχεία και κατέσχεσαν οικονομικά βιβλία, τα οποία θα αξιοποιηθούν από τον αρμόδιο εισαγγελά για τη διερεύνηση της οικονομικής διαχείρισης της "Κιβωτού του Κόσμου".

