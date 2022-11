Κορινθία

Λουτράκι: άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Πώς συνέβη η τραγωδία στο Λουτράκι, που ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Τραγωδία συνέβη στο Λουτράκι, όταν ένας ηλικιωμένος, έχασε τη ζωή του, μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 83χρονος, έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου, καθώς είχε σκύψει στο παράθυρο και μιλούσε με ένα γείτονα που βρισκόταν από κάτω. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλλον ζαλίστηκε και έπεσε.

Βρέθηκε τραυματισμένος στο πεζοδρόμιο, ενώ έσπευσε αμέσως η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, έφερε όμως εσωτερικά.

Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου και οι γιατροί αμέσως τον διασωλήνωσαν. Δυστυχώς πριν λίγο ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: loutrakiblog.gr

