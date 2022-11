Έβρος

Αλεξανδρούπολη: νεκρός άνδρας μετά από μετωπική σύγκρουση αγροτικού με ΙΧ (βίντεο)

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Τροχαίο δυστύχημα, συνέβη στον Έβρο και πιο συγκεκριμένα, στην παλαιά εθνική οδό Αλεξανδρούπολης-Φερών, στο ύψος του χωριού Μοναστηράκι.

Δύο οχήματα, ένα αργοτικό και ένα ΙΧ, συγκρουστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα ο 76χρονος άνδρας από τον Δορίσκο να βρει τραγικό θάνατο. Από το ίδιο όχημα, απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και μια κοπέλα.

Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις καθώς και μία τραυματισμένη κοπέλα από ΙΧ οχήματα, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, επί της Εθ. Οδού Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας, στο Μοναστηράκι Αλεξανδρούπολης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 25, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που συγκρουστηκε με το αγροτικό φορτηγάκι, είναι μέλη οικογένειας από τα Γιάννενα, τα οποία είχαν έρθει στον Έβρο για την ορκωμοσία του νεοσύλλεκτου γιου που έγινε σήμερα και επέστρεφαν έχοντας πάρει μαζί τους και αυτόν με άδεια ορκωμοσίας.

Κατευθύνονταν προς Αλεξανδρούπολη και μόλις πέρασαν το χωριό Μοναστηράκι, πάνω στην στροφή που υπάρχει προς την Αλεξανδρούπολη, έγινε το τροχαίο δυστύχημα με το αγροτικό φορτηγάκι. Διακομίσθηκαν στο Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Τα αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Αλεξανδρούπολης (επιτόπου βρέθηκε και η Διοικήτρια Θεοπούλα Χατζηπαύλου) που για πολύ ώρα διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων αρχικά και στα δύο ρεύματα και στη συνέχεια κατηύθυνε τους οδηγούς από το ένα, μέχρι να απομακρυνθούν τα δυο τρακαρισμένα οχήματα και η σορός του 76χρονου νεκρού οδηγού από τον τόπο του δυστυχήματος.

