Κόρινθος: ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας που κατηγορείται για βιασμό της κόρης του

Μετά από 4 ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία του 47χρονου που κατηγορείται για βιασμό της κόρης του, στις ανακριτικές αρχές.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 47χρονος από την Κορινθία, που είχε κατηγορηθεί από την ίδια του την κόρη, ότι την βίαζε τα τελευταία δύο με τρία χρόνια.

Η απολογία του στις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές στα Δικαστήρια Κορίνθου, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η διαδικασία διήρκησε για περισσότερες από 4 ώρες.

Η 19χρονη αποφάσισε να καταγγείλει τον εφιάλτη που υποστηρίζει ότι έζησε στα χέρια του πατέρας της στις αστυνομικές αρχές του Αγρινίου, όπου και ζει λόγω σπουδών.

"Μου επέτρεψε να σπουδάσω εκτός Κορίνθου με την προϋπόθεση να ανταποκρίνομαι στις αρρωστημένες ορέξεις του κάθε φορά που θα επιστρέφω στο πατρικό μου" εξομολογήθηκε η 19χρονη.

Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα άφησε υπόνοιες στην καταγγελία της πως ο πατέρας της έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και άλλα μέλη της οικογένειας.

Εις βάρος είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κορίνθου.

