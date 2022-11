Ηλεία

Γαστούνη: φωτιά σε μονοκατοικία με εγκλωβισμένους και τραυματία (εικόνες)

Στο σπίτι είχαν εγκλωβιστεί ένας άνδρας με τη σύζυγο και τα παιδιά τους. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Συναγερμός σήμανε στο απόγευμα της Παρασκευής για την Πυροσβεστική στη Γαστούνη Ηλείας.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, μέσα στην οικία του, στη Γαστούνη, του δήμου Πηνειού.

Ο άτυχος άνδρας, εγκλωβίστηκε μαζί με τα παιδιά και τη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι, ενώ οι φλόγες τους είχαν περικυκλώσει, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν με συντονισμένη επιχείρηση να απεγκλωβίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας, τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, εκτός από τον πατέρα ο οποίος διακομίσθηκε ελαφρά τραυματισμένος Νοσοκομείο του Πύργου.

Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε οικία, στην Γαστούνη Ηλείας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 25, 2022

