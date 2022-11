Φθιώτιδα

Τροχαίο - Λαμία: Πεζός παρασύρθηκε από ΙΧ (εικόνες)

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς έγινε το ατύχημα.



Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Καλυβίων, στην Λαμία, λίγο πριν τα φανάρια στη διασταύρωση με τον οδό Σεφέρη.

Αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Σταυρό, παρέσυρε ηλικιωμένο, που βγήκε από παρακείμενο μαγαζί, θέλοντας να περάσει απέναντι όπου είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο οδόστρωμα χτυπημένος και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας έφτασαν στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Πηγή: lamiareport.gr

