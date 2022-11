Εύβοια

Εύβοια: Σοβαρός τραυματισμός δασεργάτη εν ώρα εργασίας

Πεύκο καταπλάκωσε και τραυμάτισε σοβαρά 55χρονο δασεργάτη.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βόρεια Εύβοια, όταν πεύκο καταπλάκωσε εργάτη από τον συνεταιρισμό της Λίμνης Ευβίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άντρας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο ο 55χρονος δασεργάτης από τα Δαμνιά.

Η καθυστέρηση του ασθενοφόρου προκάλεσε την αντίδραση του αντιδήμαρχου Γιώργου Σταμούλου ο οποίος δήλωσε νωρίτερα ότι έχει ειδοποιηθεί και ακόμη δεν έχει φτάσει στο σημείο.

