Χανιά: Τον βρήκαν γυμνό και πεσμένο στον δρόμο

Αναστάτωση το βράδυ στο κέντρο των Χανίων. Περαστικοί ειδοποίησαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.



Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο των Χανίων, με «πρωταγωνιστή» έναν μεθυσμένο αλλοδαπό άνδρα.

Ο εν λόγω άνδρας βρέθηκε γυμνός στη μέση του δρόμου και περαστικοί ειδοποίησαν αστυνομία και ΕΚΑΒ προκειμένου να τον βοηθήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν υπάκουε τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο όμως ο άνδρας δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

