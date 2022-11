Σέρρες

Τροχαίο - Σέρρες: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε ανάποδα στην Εγνατία και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ (εικόνες)

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή των Σερρών.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στον δρόμο Σερρών- Σιδηροκάστρου στο ύψος του Μελενικιτσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 56χρονος μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στον κάθετο άξονα της Εγνατίας, με συνέπεια να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείτο κανονικά.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο 56χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Φωτογραφίες - βίντεο: infonews24.gr

