Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ανήλικη κατήγγειλε προπονητή κωπηλασίας για σεξουαλική παρενόχληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής, με απόφαση της Ομοσπονδίας, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Μία ακόμη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στο άθλημα της κωπηλασίας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μετά από καταγγελία ανήλικης αθλήτριας.

Σύμφωνα πληροφορίες, η νεαρή κωπηλάτρια αποκάλυψε στους γονείς της ότι ο προπονητής της την παρενοχλούσε σεξουαλικά για διάστημα περίπου ενός χρόνου, από το 2021 έως το 2022 και μάλιστα, φέρεται να την πίεζε προκειμένου να μην πει τίποτα σε κανέναν.

Τελικά η κοπέλα έσπασε τη σιωπή της και μετά τις αποκαλύψεις, τόσο η ίδια όσο και οι γονείς της, υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του προπονητή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο προπονητής που κατηγορείται, για σεξουαλική παρενόχληση της ανήλικης αθλήτριας, στη Θεσσαλονίκη, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, και αράλληλα για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η Ομοσπονδία του αθλήματος αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκτός από την απομάκρυνση, στον προπονητή απαγορεύτηκε να πλησιάζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.

Το κορίτσι και οι γονείς του ζητούν να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα ενδεχομένως προκύψει από την έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο