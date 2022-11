Ροδόπη

Κομοτηνή: Έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας από αυτοκίνητο

Οι δράστες που έσπασαν το τζάμι του αυτοκίνητου για να πάρουν τα κοσμήματα, δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ την λεία τους.

Εξιχνιάστηκε άμεσα κλοπή κοσμημάτων που διέπραξαν δύο δράστες την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στην πόλη της Κομοτηνής. Η σύλληψη των δύο δραστών πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της Παρασκευής στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας: Ως προς τον τρόπο δράσης, οι δράστες μεσημβρινές ώρες της 24-11-2022 διέρρηξαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με τη θραύση υαλοπίνακα θύρας του οχήματος και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του, σάκο που περιείχε διάφορα κοσμήματα, αξίας 12.000 ευρώ.

Έπειτα από εμπεριστατωμένες έρευνες και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες, τους οποίους εντόπισαν και συνέλαβαν, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα κοσμήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.

