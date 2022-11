Κορινθία

Ανατροπή αυτοκινήτου στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού του οχήματος που ανετράπη.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο λίγο μετά τα διόδια Καλαμακίου, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και ο ίδιος να τραυματιστεί.

Διερχόμενοι οδηγοί, σταμάτησαν στο σημείο και ασθενοφόρο έσπευσε και μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο Κορίνθου.

