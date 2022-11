Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: νεκρός άνδρας μετά από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό

Τραγωδία στο Άγιο Όρος με έναν πρώην αστυνομικό να χάνει τη ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το Σάββατο, στο Άγιον Όρος, κατά το οποίο ανασύρθηκε νεκρός συνταξιούχος αστυνομικός που είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην περιοχή.

Το όχημα που οδηγούσε βρέθηκε κατεστραμμένο σε χαράδρα στην περιοχή της Καψάλας του Αγίου Όρους.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον άτυχο άνδρα όμως ήταν πολύ αργά.

Ανακρίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Αγίου Όρους.

Χωρίς τις αισθήσεις του #ανασύρθηκε άνδρας, συνέπεια εκτροπής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, στην περιοχή Καψάλα του Αγίου Όρους. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1??όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2022

