Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Ξυλοκόπησε άγρια την αδερφή της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα που δέχτηκε τα χτυπήματα. Αστυνομικοί αναζητούν την αδερφή της.



Ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία μία 32χρονη ξυλοκοπήθηκε από την ετεροθαλή αδελφή της το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Οι δύο αδελφές πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση.

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 38χρονη.

Πηγή: cretapost.gr

