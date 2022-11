Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με εγκατάλειψη: Πέθανε η 21χρονη που είχε παρασυρθεί από ΙΧ

Η οικογένειά της με δύναμη ψυχής αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της. Την Δευτέρα οι απολογίες του οδηγού και της συνεπιβάτιδας του.

Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο νοσοκομείου Παπαγεωργίου μετά με βαριά τραύματα που προκλήθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στην Εγνατία όταν την παρέσυρε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια την εγκατέλειψε, 26χρονος.

Οι γονείς της αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της.

Στο μεταξύ, για την Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι απολογίες τόσο του 26χρονου οδηγού του αυτοκινήτου όσο και της 19χρονης συνεπιβάτιδάς του, που συνελήφθησαν για την υπόθεση και παραμένουν υπό κράτηση. Σε βάρος τους είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη κακουργηματική χαρακτήρα.

Μετά την εξέλιξη του θανάτου της φοιτήτριας η δίωξη αναμένεται να διαφοροποιηθεί.

Η αρχικώς απαγγελθείσα δίωξη αφορούσε τις πράξεις της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα) για τον - αλβανικής καταγωγής - οδηγό και της συνέργειας στην πράξη αυτή για την 19χρονη.

Επιπλέον, ο πρώτος διώκεται για εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς δίπλωμα και η δεύτερη για συνέργεια σε εγκατάλειψη τροχαίου.

O 26χρονος οδηγός είχε παρουσιαστεί το πρωί της Πέμπτης (εκτός αυτόφωρης διαδικασίας) στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, κι έδωσε κατάθεση για το περιστατικό (διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια παραμονής στη χώρα). Λίγες ώρες νωρίτερα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και η 19χρονη.

