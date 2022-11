Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με εγκατάλειψη: το σπαρακτικό “αντίο” της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας, που έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση και εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη.

Θλίψη και σπαραγμό έχει προκαλέσει ο χαμός της 21χρονης κοπέλας από τα Χανιά, που έχασε τη ζωή της μετά από την παράσυρση από διερχόμενο όχημα, στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η μητέρα του κοριτσιού που έχασε τη μάχη για τη ζωή το πρωί της Κυριακής, ανήρτησε στο προφίλ της στο Facebook, ένα συγκλονιστικό μήνυμα, λέγοντας το “αντίο” στο παιδί της που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν στα Χανιά, από όπου και κατάγεται και είχε πάρει την τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης η 21χρονη κατευθυνόμενη προς οικία φίλων της, διέσχισε την οδό Εγνατία όταν την παρέσυρε και την «πέταξε» στον αέρα το Ι.Χ. με οδηγό τον 26χρονο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η μητέρα της 21χρονης, ανήρτησε δύο φωτογραφίες της κόρης της και έγραψε στη λεζάντα που τις συνόδευαν: "«Είμαστε όνειρο σκιάς, η μιά σκιά ονείρου; μέσα στα μαύρα μάθια τζη, η ομορφιά του απείρου... Καλό ταξίδι ψυχούλα μου, στα πέρατα του σύμπαντος...».. δε σου λεω αντίο αγάπη μου αλλά στο επανιδείν! Σε αγαπώ ως τον ουρανό και πίσω .. και θα σε αγαπω όσο ζω και αναπνέω"

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Δευτέρα οδηγείται στον ανακριτή για να απολογηθεί η 19χρονη συνεπιβάτης του οχήματος που παρέσυρε τη φοιτήτρια. Στον εισαγγελέα θα μεταβεί και ο 26χρονος οδηγός με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα μας, καθώς δεν είχε την σχετική άδεια, με το κατηγορητήριο να αλλάζει και για τους δύο μετά την τραγική κατάληξη της νεαρής.

Την Τρίτη, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, μαζί με τους γονείς, θα βρίσκονται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγης.

Η κηδεία της φοιτήτριας, θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά όπου φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη κοπέλα.

Ειδήσεις σήμερα:

