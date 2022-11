Χανιά

Χανιά: πήγαν για ελιές και τους ξυλοκόπησε άνδρας

Επίθεση δέχτηκε ένα ζευγάρι στην Κρήτη με αφορμή ένα... κόσκινο.

Ένα απερίγραπτο περιστατικό συνέβη στα Χανιά όταν ζευγάρι δέχτηκε επίθεση την ώρα που μάζευε ελιές.

Πιο συγκεκριμένα, η επίθεση έγινε σε χωράφι, την ώρα που είχαν πάει για να μαζέψουν ελιές το πρωί του Σαββάτου στο Κουμούλι του δήμου Πλατανιά.

Αποτέλεσμα ήταν αμφότεροι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ την επόμενη ημέρα, την Κυριακή δηλαδή, η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

Το ανδρόγυνο είχε πάει στο χωράφι τους να μαζέψουν ελιές, περίπου στις 10 το πρωί του Σαββάτου όταν κάποια στιγμή αναζήτησαν ένα κόσκινο ελιάς που είχαν και που φέρεται να το είχε πάρει ο ιδιοκτήτης του διπλανού χωραφιού και ο σύζυγος πήγε στο χωράφι του γείτονα να το βρει.

Τότε, ο 47χρονος ιδιοκτήτης του διπλανού χωραφιού φέρεται να επιτέθηκε απροειδοποίητα στον άνδρα, αρπάζοντάς τον και χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ακούγοντας τη φασαρία, η σύζυγος έτρεξε προς το σημείο και φέρεται να δέχθηκε επίθεση και εκείνη, με χτύπημα στην κοιλιά.

Το τραυματισμένο ανδρόγυνο απομακρύνθηκε με τη βοήθεια της μητέρας του συζύγου, η οποία βρισκόταν επίσης σε κοντινή απόσταση και έτρεξε στο σημείο να δει τι συμβαίνει. Κατέθεσαν μήνυση στο ΑΤ Πλατανιά και στη συνέχεια μετέβησαν στο νοσοκομείο Χανίων όπου ο άνδρας χρειάστηκε να νοσηλευθεί.

Αστυνομικοί συνέλαβαν την Κυριακή τον φερόμενο ως δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγήθεί τη Δευτέρα στον εισαγγελέα.

