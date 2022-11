Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με εγκατάλειψη - πατέρας 21χρονης: ένας ασυνείδητος έκανε το παιδί μας άγγελο στον ουρανό (βίντεο)

Μεγάλη είναι η θλίψη για την απώλεια της φοιτήτριας που εγκαταλείφθηκε μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο, στην Θεσσαλονίκη. Τα λόγια των γονιών της και η επιθυμία για δωρεά οργάνων.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Βαρύ το πένθος μετά τον τραγικό θάνατο της 21χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από ΙΧ στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας. Οι γονείς της, μέσα στον πόνο τους, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της.

Για έξι μέρες έδινε άνιση μάχη με το θάνατο. Η 21χρονη Έμμα, που παρασύρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από όχημα που οδηγούσε 26χρονος χωρίς δίπλωμα, δεν άντεξε και έσβησε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο πατέρας της 21χρονης φοιτήτριας, συγκλονίζει με όσα λέει για τον τραγικό΄θάνατο της κόρης του: "Ένας ασυνείδητος έκανε το παιδί μας άγγελο στον ουρανό επειδή δεν πέρασε από διάβαση."

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας, τόνισε ότι "φεύγοντας ήθελε να κάνει ακόμη ένα θαύμα να χαρίσει η ζωή", αναφερόμενη στη δωρεά οργάνων που αποφάσισαν μετά την απώλεια της Εμμανουέλας.

"Οι άνθρωποι αυτοί, επέλεξαν να δώσουν ζωή σε αντίθεση με κάποιους που επιλέγουν να δώσουν θάνατο. Ήλπιζαν σε ένα θαύμα που δυστυχώς δεν έγινε. Ήταν και επιθυμία της εκλιπούσης πραγματικά γιατί ήθελε σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι ήθελε να δώσει ζωή", αναφέρει ο Νικόλαος Ρουσόπουλος, δικηγόρος οικογένειας θύματος

Ο 26χρονος οδηγός από την Αλβανία, που παραδόθηκε το πρωί της Πέμτπης, μετά την παράσυρση, διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και κρατείται στο τμήμα αλλοδαπών καθώς βρισκόταν στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής. Η 19χρονη συνεπιβάτης του ΙΧ που συνελήφθη αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα σε ανακριτή.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναμένεται να αλλάξει μετά το θάνατο της άτυχης φοιτήτριας.

