Καλάβρυτα: εγκλωβίστηκαν στο χιόνι, σε υψόμετρο 2000 μέτρων (εικόνες)

Αστυνομικοί και πυροσβέστες κλήθηκαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους.

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η βόλτα δύο ατόμων με το αυτοκίνητο στον χιονισμένο Χελμό, όταν εγκλωβίστηκαν στα 2000 μέτρα υψόμετρο.

Ευτυχώς με την παρέμβαση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, είχε αίσιο τέλος η περιπετειώδης βόλτα τους.

Συγκεκριμένα, οι δύο επιβάτες εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους, κοντά στον «Αρίσταρχο» από το χιόνι που έχει πέσει στα ψηλά του Χελμού.

Κάλεσαν σε βοήθεια και στο σημείο έφτασαν άντρες του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που οδήγησαν το αυτοκίνητο και τους επιβάτες σε ασφαλές σημείο και από εκεί τους συνόδευσαν στα Καλάβρυτα.

Πηγή: kalavrytanews.com

