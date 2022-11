Εύβοια

Χαλκίδα: Τον βρήκαν νεκρό σε αποθήκη

Θρίλερ με τον εντοπισμό της σορού του άνδρα. Τι αναζητούν τώρα οι Αρχές.

Θρίλερ με τον εντοπισμό της σορου ενός άνδρα στις αποθήκες των τρένων στη Χαλκίδα.

Σιο συγκεκριμένα, γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής, εντοπιστηκε στις παλιές αποθήκες των τρένων στη Χαλκίδα, το πτώμα ενός άνδρα, αγνώστων στοιχείων.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες του Λιμεναρχείου και της Ασφάλειας Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η σορός δεν βρισκόταν σε κατάστασης σήψης, γεγονός που σημαίνει ότι ο θάνατος του δεν έχει συμβεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η ηλικία του ούτε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ ειδοποιήθηκε ιατροδικαστής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Από τη νεκροψία νεκροτομή θα δοθούν απαντήσεις για το αν ο θάνατος προήλθε από εγκληματική πράξη ή εάν πρόκειται για άστεγο που με τα πρώτα έντονα κρύα δεν άντεξε και ξεψύχησε.

Πηγή: eviathema.gr





