Θεσσαλονίκη - “Mundo nuevo”: Εκκένωση της κατάληψης κτηρίου από αναρχικούς (εικόνες)

Νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας ξεκίνησε η αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης κτηρίου από αναρχικούς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ακόμη έναν υπό κατάληψη χώρο εκκένωσε στις 6 το πρωί της Δευτέρας η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το τριώροφο κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Σιατίστης στο κέντρο της πόλης.

Από το 2015 αποτελούσε την έδρα μιας ομάδας αντιεξουσιαστών, η οποία ήταν γνωστή με τη φράση “mundo nuevo“, στα ελληνικά “νέος κόσμος”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, στην επιχείρηση εκκένωσης πήραν μέρος αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΘ. Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ανέλαβαν τους βασικούς ρόλους για την υλοποίηση της εκκένωσης.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο κτήριο εντοπίστηκαν 4 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν. Την αστυνομική επιχείρηση επιτηρούσε δικαστικός λειτουργός.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση αντικειμένων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Ήταν υπό κατάληψη από τον Νοέμβριο του 2015

Το συγκεκριμένο κτήριο ανήκει στον Δήμο Θέρμης. Τελεί υπό κατάληψη από τον Νοέμβριο του 2015. Τότε μια ομάδα αντιεξουσιαστών από την συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό «Μαύρο & Κόκκινο» αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάληψη του χώρου που είχε αφεθεί στην τύχη του έναν χρόνο νωρίτερα.

Το κτήριο λειτουργούσε από το 2000 ως Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και Ξενώνας Αστέγων, αλλά μετά από 14 χρόνια λειτουργίας, έκλεισε με εισαγγελική εντολή τον Δεκέμβριο του 2014, καθώς είχαν συσσωρευθεί απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος και νερού.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τέσσερις μήνες η ΓΑΔΘ εκκένωσε ακόμη μία κατάληψη αντιεξουσιαστών στην οδό Εγνατία.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στα social media δημοσιοποίησε τον τερματισμό ακόμα μιας πολύχρονης κατάληψης δημοσίου κτιρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ο Υπουργός έγραψε:

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Άλλη μία κατάληψη απελευθερώθηκε, άλλος ένας χώρος αποδόθηκε στην κοινωνία σήμερα μετά από καλά οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Πρόκειται για κτίριο του Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη που τελούσε υπό κατάληψη επί επτά έτη. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά για την ασφάλεια των πολιτών!»

Πηγή: thestival.gr

